"Главное — не проиграть эту "гонку": Жданов заявил о переходе Украины к следующей фазе войны с РФ

"Главное — не проиграть эту "гонку": Жданов заявил о переходе Украины к следующей фазе войны с РФ

Украина переходит в следующую фазу войны с Россией.

ВСУ начинают формировать резервы и готовиться к контрнаступлению.

Об этом сообщил военный эксперт Олег Жданов в эфире телемарафона.

"Мы переходим к следующей фазе войны — это позиционная война. И так называемая оперативная пауза, когда обе стороны нуждаются в перегруппировке войск, подтягивании резервов, и здесь главное — это не проиграть эту "гонку"...", — отметил Жданов.

По его словам, РФ будет пытаться создать свои резервы, а украинская сторона постарается как можно скорее получить оружие и начать формирование группировки войск для контрнаступления.

Напомним, в Запорожской области ВСУ ликвидировали два десятка оккупантов и нескольких "вывели из строя".

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