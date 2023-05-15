Главное о мобилизации за неделю: предельный возраст, обжалование повесток, ВЛК по-новому

Новости о мобилизации за неделю, которые могли пропустить
В Украине смогут мобилизовать еще одну категорию мужчин
В случае принятия законопроекта №9281 без опыта военной службы смогут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет. В таком случае призывать смогут пригодных и ограниченно пригодных мужчин по состоянию здоровья в возрасте от 25 до 60 лет.
Изменения в прохождении ВЛК
Запланированы следующие изменения в процессе прохождения ВЛК:
- Развертывание ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения, благодаря чему будет увеличена их сеть.
- Для оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени годности военной службы предоставят отдельное финансирование.
- Внедрение е-очереди записи на ВЛК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения.
- Заведения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности, в электронной медицинской карточке.
- Введение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВЛК, доступный и удобный сервис.
- Информационная поддержка (горячая линия), внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим решать вопросы, связанные с прохождением ВЛК.
Кто из мужчин может обжаловать вручение повестки
Сегодня это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу и не имеют военного опыта. Граждане этой возрастной категории могут призываться в армию только добровольно.
В случае вручения повестки, такие лица могут обжаловать ее вручение. Избегать получения повесток им не следует, потому что за это предусмотрена административная ответственность.
Вместо повесток оповещения – кто может его получить
Оповещение составляется на основании распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Но если повестку вручают конкретному военнообязанному, то оповещения адресуют:
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Органам местного самоуправления.
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Руководителям предприятий, учреждений и организаций.
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Учреждениям образования независимо от подчинения и формы собственности.
В случае невыполнения руководителями, должностными лицами обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП они могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП.
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