Главное о мобилизации за неделю: предельный возраст, обжалование повесток, ВЛК по-новому

Новости о мобилизации за неделю, которые могли пропустить

В Украине смогут мобилизовать еще одну категорию мужчин

В случае принятия законопроекта №9281 без опыта военной службы смогут мобилизовать мужчин в возрасте от 25 до 27 лет. В таком случае призывать смогут пригодных и ограниченно пригодных мужчин по состоянию здоровья в возрасте от 25 до 60 лет.

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Изменения в прохождении ВЛК

Запланированы следующие изменения в процессе прохождения ВЛК:

Развертывание ВЛК в гражданских учреждениях здравоохранения, благодаря чему будет увеличена их сеть.

Для оплаты услуг медицинских работников, привлеченных к проведению медосмотров с целью оценки степени годности военной службы предоставят отдельное финансирование.

Внедрение е-очереди записи на ВЛК, электронный документооборот между воинскими частями, ТЦК СП и учреждениями здравоохранения.

Заведения здравоохранения из системы Минобороны будут иметь доступ к анамнезу человека, в частности, в электронной медицинской карточке.

Введение современных подходов к обслуживанию при прохождении ВЛК, доступный и удобный сервис.

Информационная поддержка (горячая линия), внедрение информационных продуктов, которые помогут военнослужащим решать вопросы, связанные с прохождением ВЛК.

Кто из мужчин может обжаловать вручение повестки

Сегодня это мужчины в возрасте от 18 до 27 лет, которые не проходили военную службу и не имеют военного опыта. Граждане этой возрастной категории могут призываться в армию только добровольно.

В случае вручения повестки, такие лица могут обжаловать ее вручение. Избегать получения повесток им не следует, потому что за это предусмотрена административная ответственность.

Вместо повесток оповещения – кто может его получить

Оповещение составляется на основании распоряжения руководителя районного (городского) ТЦК и СП. Но если повестку вручают конкретному военнообязанному, то оповещения адресуют:

Органам местного самоуправления.

Руководителям предприятий, учреждений и организаций.

Учреждениям образования независимо от подчинения и формы собственности.

В случае невыполнения руководителями, должностными лицами обязанностей, установленных в распоряжении руководителя ТЦК и СП они могут нести административную ответственность по статье 210-1 КУоАП.

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