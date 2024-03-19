Главное управление разведки помогает российским добровольцам бороться с режимом Путина – Юсов

Главное управление разведки Минобороны Украины оказывает помощь действующим на территории России российским добровольческим формированиям "Русский добровольческий корпус" (РДК), "Свобода России" и "Сибирский батальон".

Об этом сообщил представитель ГУР МОУ Андрей Юсов в эфире национального телемарафона.

"Главное управление разведки Министерства обороны Украины помогает добровольческим формированиям. Если мы говорим о действиях РДК и легиона "Свобода России", "Сибирского батальона", то это, в том числе, обязанность Украины. Эти люди пришли помочь украинцам освободиться от российских оккупантов и мужественно и героически себя проявляют на многих участках фронта, непосредственное участие принимают в серьезных операциях. Поэтому, конечно, и Украина должна помогать россиянам, которые борются с путинским режимом, освободить Россию от Путина", — подчеркнул Юсов.

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В то же время руководитель штаба РДК Александр с позывным "Фортуна" в эфире телемарафона 19 марта сообщил, что "идет развитие наступательных действий и продвижение по всей линии столкновения" в приграничных с Украиной регионах РФ.

По словам Фортуны, российские добровольцы задействовали все резервы для боевых действий.

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Напомним, в Белгороде власти РФ решили вывезти из региона девять тысяч детей. Предпосылкой для этого стали периодические обстрелы территории. Уточняется, что 22 марта 1,2 тысячи детей едут в Пензу, Тамбов и Калугу, в Ставропольский край.

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