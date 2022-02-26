Главное за ночь: украинцы защищают большие города, продолжаются бои

Украинцы и дальше защищают свою землю от нападения войск Путина.

Россия пытается взять под контроль крупные города, но украинцы дают отпор.

Так, в Киевской области, в районе Василькова силы противовоздушной обороны сбили вражеский ИЛ-76 набитый десантом. Об этом сообщил главнокомандующий Валерий Залужный. Российский транспортник поразила наша птица СУ-27. Сейчас продолжаются тяжелые бои за город Васильков, где агрессору удалось высадить десант.

В Киеве ночью бой шел на окраине города, вблизи станции метро Берестейская. Там были слышны мощные взрывы. На проспекте Победы – подожгли технику. Очевидно, враг пытается захватить находящуюся там военную часть.

В столице за предыдущие сутки ликвидировали около 60 диверсантов, задержаны десятки людей, которые ставили корректирующие метки. Об этом сообщил советник министра внутренних дел Виктор Андрусов.

Масштабные столкновения продолжаются на юге. В Херсоне украинская авиация ударила по российской бронетехнике. Враг – начал отходить. В Николаеве противовоздушная оборона отразила атаки врага, город под контролем.

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А Николаевщиной ночью "блуждала" информация, о возможной высадке десанта в области. Глава Николаевской ОГА, первое, что сделал, после непродолжительной передышки, рассказал жителям области и всей Украине, ночь в регионе была неспокойной, работала ПВО.

Около 5:20, в Харькове, с начала российского нашествия объявили воздушную тревогу.

В Луцке, Львове воздушная тревога, в Ровенской области тоже.