Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главного инженера ЗАЭС уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами

Автор
Максим ЖуравельМаксим Журавель
Дата публикации
Просмотры
858
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главного инженера ЗАЭС уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами

Фото: Энергоатом

Главного инженера ЗАЭС Юрия Чернычука уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами.

Юрия Чернычука, который был главным инженером ЗАЭС, уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами. Соответствующее распоряжение дал глава Энергоатома Петр Котин.

Об этом сообщили в пресс-службе компании.

Уволить Чернычука решили после получения подтвержденной информации о его коллаборационной и предательской деятельности. Приказ о его отстранении подписал 1 декабря президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.

Главным инженером станции назначен Игорь Мурашов, а исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий.

Отметим, что в мае этого года в пресс-службе компании сообщали, что Юрия Чернычука оккупанты задержали и не выпустили из Энергодара. В то время в Запорожье проходило заседание Совета главных инженеров ГП НАЭК “Энергоатом”.

Напомним, что рашисты ограничивают доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС после обстрелов.

Читайте также:

Не Победимые: история Сергея, который остался работать в Николаеве и руководить отделением

Не Победимые: история Сергея, который остался работать в Николаеве и руководить отделением

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
858
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация