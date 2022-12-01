Главного инженера ЗАЭС уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами

Главного инженера ЗАЭС Юрия Чернычука уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами.
Юрия Чернычука, который был главным инженером ЗАЭС, уволили из-за сотрудничества с российскими оккупантами. Соответствующее распоряжение дал глава Энергоатома Петр Котин.
Об этом сообщили в пресс-службе компании.
Уволить Чернычука решили после получения подтвержденной информации о его коллаборационной и предательской деятельности. Приказ о его отстранении подписал 1 декабря президент НАЭК Энергоатом Петр Котин.
Главным инженером станции назначен Игорь Мурашов, а исполняющий обязанности генерального директора ЗАЭС Дмитрий Вербицкий.
Отметим, что в мае этого года в пресс-службе компании сообщали, что Юрия Чернычука оккупанты задержали и не выпустили из Энергодара. В то время в Запорожье проходило заседание Совета главных инженеров ГП НАЭК “Энергоатом”.
Напомним, что рашисты ограничивают доступ экспертам Международного агентства по атомной энергии на Запорожскую АЭС после обстрелов.
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