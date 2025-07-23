Главнокомандующий ВСУ назвал оружие, которое сдержит Россию

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский / © Александр Сырский

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Силы обороны находятся в сложной ситуации из-за острого дефицита вооружения. Речь идет не только о недостатке противовоздушной обороны и ракет, но и о критической потребности в артиллерийских снарядах и бронетехнике.

Об этом заявил Главнокомандующий Вооруженных сил Украины Александр Сырский в интервью The Washington Post.

«Кроме недостаточной противовоздушной обороны и ракетного вооружения, сухопутные войска Украины, которые остаются значительно меньшими по численности на передовой, также испытывают недостаток 155-мм артиллерийских снарядов», — отметил он.

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Также, по его словам, ВСУ нуждаются в дополнительной поставке бронетехники. Сырский подчеркнул, что украинские военные готовы к действиям, но им необходимы современные средства защиты. «У нас есть высокомотивированные и смелые солдаты, которые могут продвигаться вперед, — сказал он, — но им нужны современные, надежные средства защиты», — сказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский отметил, что для противодействия российским атакам Украине крайне необходимы новые системы ПВО — в частности ракеты Patriot, дроны-перехватчики и легкая авиация для уничтожения беспилотников.

Кроме того, сообщалось, что немецкий генерал Кристиан Фройдинг заявил, что Берлин профинансирует большое количество дальнобойных ракетдля Украины. Президент Владимир Зеленский, после совещания с Сырским и Шмыгалем, сообщил о подготовке новых ударов по РФ. В свою очередь экс-офицер ПС ВСУ Анатолий Храпчинский считает, что атаки на Московскую и Ленинградскую области могут подорвать доверие к Путину.