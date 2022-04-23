Главнокомандующий ВСУ обратился к блоггерам: "Не становитесь инструментом в руках врага"

Главнокомандующий ВСУ обратился к блоггерам: "Не становитесь инструментом в руках врага"

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный обратился к блогерам с просьбой воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров.

По словам главнокомандующего ВСУ, в социальных сетях периодически появляется информация, используемая врагом для нанесения потерь украинским защитникам.

Об этом Залужный написал в своем Телеграмме.

Он подчеркнул, что военное руководство страны не предоставляет никакой важной информации о текущих операциях.

"Я в очередной раз призываю всех, особенно блоггеров с большими аудиториями, воздержаться от публичных оценок боевых действий, логистики, обеспечения и решений командиров. Только военное руководство владеет всей полнотой информации и использует ее для отражения агрессии", — написал Залужный.

Главнокомандующий подчеркнул, что залог успешного уничтожения врага — нераспространение такой информации.

"Верьте Вооруженным силам. Мы делаем свою работу. У нас мощный, коварный и безжалостный враг, использующий во что бы то ни стало для нанесения нам потерь. Не становитесь инструментом в его руках!" – призвал Залужный.

Напомним, российские оккупанты в шоке от того, какое сопротивление им дали украинские военные: "Они восемь лет учились воевать. Я видел их, они готовы умереть здесь".

Читайте также: