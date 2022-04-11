Главнокомандующий ВСУ опубликовал первое видео про битву за Мощун в Киевской области

Залужный подчеркнул, что украинские защитники проявили чудеса военного мастерства.
Главнокомандующий Вооруженными Силами Украины генерал Валерий Залужный опубликовал первое видео про битву за Мощун в Киевской области.
"Битва за каждый город и село нашей страны достойна отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто сопротивлялся оккупанту, кто поддерживает освободителей, стоит отдельного рассказа. Мы помним всех — и павших, и живых. Первое видео из цикла о битве за село Мощун", — написал Залужный.
По словам Залужного, удержать этот форпост было очень важной задачей. Мощун ведь мог стать для врага воротами на пути в столицу.
"Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но и вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше. Они удержали Мощун. И этим защитили Киев", — резюмировал Главнокомандующий ВСУ.
Битва за каждый город и деревню нашей страны стоит отдельной книги. Каждый военный и гражданский, кто противился оккупанту, кто поддерживает освободителей, достоин отдельного рассказа. Мы помним всех – и павших, и живых. Первое видео из цикла о битве за село Мощун. Удержать этот форпост было очень важной задачей. Мощун ведь мог стать для врага воротами на пути в столицу. Однако наши воины проявили чудеса военного мастерства. Под ногами захватчиков горела не только земля, но вода. Украинские защитники взрывали мосты, понтонные переправы, не давая врагу продвинуться дальше. Они удержали Мощун. И тем самым защитили Киев. #Украина_держится_на_наших_плечахОпубликовано Главнокомандующий ВС Украины/CinC AF of Ukraine Воскресенье, 10 апреля 2022 г.
Напомним, 13 марта украинские защитники вытеснили российские оккупационные силы за пределы села Мощун в Бучанском районе Киевской области.
Читайте также: