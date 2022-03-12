Главнокомандующий ВСУ показал, как Bayraktar уничтожил российскую систему залпового огня: видео

Уничтожение систем залпового огня – это спасенные жизни украинцев.
Украинские защитники с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили систему залпового огня оккупанта.
Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.
"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Bayraktar в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей", — говорится в сообщении главнокомандующего.
Напомним, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.
Читайте также:
- В России начали арестовывать авторов Википедии, упоминающих слово "война"
- Кулеба рассказал, обсуждал ли он с Лавровым статус Крыма и ОРДЛО
- "Война является безумием, ее нужно остановить": Ватикан выразил готовность к посредничеству