Главнокомандующий ВСУ показал, как Bayraktar уничтожил российскую систему залпового огня: видео

Уничтожение систем залпового огня – это спасенные жизни украинцев.

Украинские защитники с помощью беспилотника Bayraktar уничтожили систему залпового огня оккупанта.

Об этом сообщил главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

"Прицельное уничтожение реактивной системы залпового огня противника. Bayraktar в действии! Сотни спасенных жизней наших сограждан, прежде всего мирных жителей", — говорится в сообщении главнокомандующего.

Напомним, Минобороны опубликовало видеозапись, на которой зафиксирована работа украинских военных из состава ООС, воюющих с российскими оккупантами.

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