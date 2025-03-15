Украина достигла значительного прогресса в ракетной программе — "Долгий Нептун" – Сырский

Украина ведет оборонительные и наступательные операции по ключевым направлениям.

Операции в Курской области помогли Украине ослабить давление по другим направлениям, заставив РФ опрокидывать войска.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

Вооружённые силы Украины получают новейшее вооружение – украинская ракета "Долгий Нептун" успешно прошла испытания, доказав свою точность и эффективность на дистанциях до 1000 км.

Об этом рассказал главнокомандующий ВСУ Александр Сырский, говорится в Telegram президента Украины Владимира Зеленского.

"Украина достигла значительного прогресса в ракетной программе — "Долгий Нептун" успешно прошёл испытания и боевое применение с дальностью до 1000 км. Также продолжается работа по поставкам артиллерии в рамках новых пакетов поддержки от партнёров", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, что президент Украины Владимир Зеленский сообщил, находятся ли ВСУ в окружении Курской области.

Кроме того, аналитики Института изучения войны сообщали в отчете, что армия РФ продвинулась к украинской границе на Курщине. Впрочем, украинские силы по-прежнему сохраняют ограниченные позиции в регионе.

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