Залужный сообщил о количестве запущенных врагом ракет и успешной работе ПВО

Речь идет о почти 80 ракетах.

Появились предварительные подсчеты количества выпущенных по Украине ракет и их збитие. Такую статистику обнародовал главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

По предварительным данным, сегодня утром из районов Каспийского и Черного морей противник выпустил по объектам критической инфраструктуры Украины 76 ракет, из них 72 крылатых (Х-101, «Калибр», Х-22) и 4 управляемых авиационных ракеты (Х- 59/Х-31П)", — значится в сообщении.

Добавляется статистика, что силами и средствами зенитных ракетных войск Воздушных Сил и противовоздушной обороны Сухопутных Войск уничтожены 60 вражеских ракет.

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"Ракетный террор и дерзкие попытки противника пробить противовоздушную оборону Киева не заставят нас сложить оружие. Верьте в ВСУ!", — добавляется в сообщении от Залужного.

Напомним, что сегодня, 16 декабря, Россия устроила очередной террор в Украине. В Кривом Роге уничтожен подъезд дома, сообщается о двух жертвах.

А в Киевской области поврежден объект критической инфраструктуры и 9 частных домов в разных районах области. Также известно о трех пострадавших.

Россияне выпустила по Киеву 40 ракет, из которых 37 – сбили силы ПВО. В городе перебои с водой и теплом. Применены аварийные отключения, не курсирует даже метро.

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