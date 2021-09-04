Главнокомандующий ВСУ выразил желание проехаться танком по Красной площади и Арбату

Заявление Залужного во время телевизионного эфира уже цитируют в соцсетях.

Главнокомандующий Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Валерий Залужный в ответ на вопрос, не хотел ли бы он проехаться танком по Красной площади, ответил утвердительно.

Этот фрагмент интервью журналистки Янины Соколовой с главой украинской армии цитируют в субботу, 4 сентября, в соцсетях.

В разговоре с журналисткой главнокомандующий ВСУ призвал украинцев верить украинской армии. "Мы люди, которые все сердце и всю душу им отдаем", — заверил Валерий Залужный.

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Когда его спросили, не хотел ли бы он проехаться танком по Красной площади, ответил утвердительно и добавил: "И по Арбату".

При этом, по его словам, на танке будет украинский национальный флаг и будет играть праздничная музыка.

Напомним, ранее в Сети появилось видео с репетиции парада ко Дню Независимости, во время которой украинские военнослужащие хором исполнили припевку "Путин — х * йло!".

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