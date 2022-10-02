Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспорт
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главнокомандующий ВСУ Залужный пообщался с генералом Милли: о чем говорили

Дата публикации
Просмотры
1365
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Главнокомандующий ВСУ Залужный пообщался с генералом Милли: о чем говорили

Фото: Офис президента Украины

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.

Украинский и американский генералы обсудили потребности Сил обороны Украины в войне против российских оккупантов.

Об этом сообщил Валерий Залужный.

"В этот вечер провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти трудные времена", — подчеркнул Валерий Залужный.

Напомним, на отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен и оставляют позиции.

Читайте также:

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

Примут ли Украину ускоренно в НАТО? Что с подписанием договора безопасности? | Игорь Жовква

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация