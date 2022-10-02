Главнокомандующий ВСУ Залужный пообщался с генералом Милли: о чем говорили

Главнокомандующий ВСУ генерал Валерий Залужный пообщался с председателем объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли.
Украинский и американский генералы обсудили потребности Сил обороны Украины в войне против российских оккупантов.
Об этом сообщил Валерий Залужный.
"В этот вечер провел телефонный разговор с главой объединенного комитета начальников штабов США генералом Марком Милли. Обсудили вопросы обеспечения потребностей Сил обороны Украины в отпоре российской вооруженной агрессии. Искренне благодарен всему американскому народу и его лидерам за последовательную и непоколебимую поддержку Украины в эти трудные времена", — подчеркнул Валерий Залужный.
Напомним, на отдельных направлениях оккупанты сами сдаются в плен и оставляют позиции.
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