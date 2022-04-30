Главные фейки, манипуляции и дезинформации, которые Россия использовала 30 апреля: список

Российские пропагандисты пробуют воевать на информационном фронте.

В частности, каждый день они придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг использовал 30 апреля.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

Пропагандисты РФ продолжали тиражировать информацию о том, что Запад посылает Украине устаревшее вооружение: "Дания отправляет в Украину 25 старых бронетранспортеров Piranha III".

"Руководители"-коллаборанты оккупированных территорий Запорожской области заявляли, что "в Бердянске стремительно налаживается мирная жизнь", а город "готовится перейти на выплату пенсий и зарплат в российских рублях".

Политические руководители РФ начали распространять тезис о том, что "законопроект о ленд-лизе для Украины зарегистрировали еще в январе, а это значит, что в Вашингтоне прекрасно знали о скором начале войны и в полной мере готовились к этому".

Впрочем, в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это все – фейк.

Напомним, украинские разведчики перехватили телефонный разговор российского оккупанта, в котором он рассказывает жене о планах штурмовать Днепропетровскую область. Оккупант был "мобилизован" с территории "ДНР" и сейчас его подразделение дислоцируется в Зеленодольске.

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