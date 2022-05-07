Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые Россия использовала 7 мая: список

Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые Россия использовала 7 мая: список

Российские пропагандисты пробуют вести войну и на информационном фронте.

В частности, каждый день они придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать Вооруженные силы Украины.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг распространял в течение 7 мая.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

"Руководители"-коллаборанты Херсонщины заявили, что "в рамках "декоммунизации" киевские власти заставляли частично или полностью убирать экспозиции, связанные с историей Великой Отечественной войны в Херсоне". Пропагандистские СМИ РФ в течение 7 мая распространяли тезис о "разочаровании канадских наемников в "военной операции" в Украине из-за безумных некомпетентных командиров и острой нехватки вооружения", из-за чего они "оставляют район ведения боевых действий". Коллаборант Стремоусов заявил, что "Херсонская область намерена жить в составе РФ и "будет напоминать по темпам развития что-то близкое к Крыму", а регион уже сейчас "полноценно сотрудничает" с Россией и чувствует себя ее частью".

Впрочем, в Центре противодействия дезинформации подчеркнули, что это все фейки.

Напомним, глава ЦРУ прокомментировал, существует ли угроза ядерной атаки РФ по Украине. В ведомстве отметили, что не следует недооценивать возможный риск применения Путиным ядерного оружия во время второй фазы войны из-за многочисленных провалов российской армии на поле боя.

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