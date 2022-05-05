Главные фейки, манипуляции и дезинформация, которые враг использовал 5 мая: список

С начала полномасштабного вторжения России в Украину российские пропагандисты ежедневно придумывают новые фейки, чтобы дискредитировать ВСУ.

Эксперты Центра противодействия дезинформации при СНБО Украины собрали подборку фейков, манипуляций и дезинформационных вбросов, которые враг продуцировал в течение 5 мая.

Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации в Telegram-канале.

Список фейков, дезинформации и манипуляций:

В интервью Associated Press Лукашенко заявил, что "то, что происходило в Буче — показуха. Там были англичане, которые на автомобилях прибыли из Львова, производили съемки в Буче и затем вбрасывали в информационное пространство". Предостерегаем: это – фейк!

В МО РФ заявили, что "Киев использует гражданскую инфраструктуру в военных целях". Речь идет о медучреждениях Харькова, Славянска, Лисичанска и Одессы, где "националисты установили тяжелую военную технику". Предостерегаем: это – дезинформация!

Пропагандисты РФ продолжают демонизировать украинских военных. В частности, СМИ РФ заявляют о нарушении Женевской конвенции по обращению с военнопленными, в качестве доказательства приводя видео, на котором "грузинский наемник заставляет пленника повторять оскорбительные фразы". Предостерегаем: это – манипуляция!

Напомним, ранее российские пропагандисты чуть ли не впервые не соврали о том, почему в РФ растет курс рубля. Они признали, что подобная тенденция с курсом рубля означает ложную стабильность.

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