Главные новости ночи 1 февраля 2025: удар по Запорожью и заявление Трампа об окончании войны

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ТСН предлагает узнать главные события:
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- Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов Читать далее –>
- В результате атаки на Запорожье повреждено учебное заведение Читать далее –>
- Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
- Запорожье атаковали 18 дронов: загорелись пожары, пострадала автомойка (фото) Читать дальше –>
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