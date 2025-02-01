Категория
Война
Live
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

Главные новости ночи 1 февраля 2025: удар по Запорожью и заявление Трампа об окончании войны

Главные новости ночи 1 февраля 2025: удар по Запорожью и заявление Трампа об окончании войны

Ночью 1 февраля 2025 года враг атаковал Запорожье / Фото: t.me/ivan_fedorov_zp

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН предлагает узнать главные события:

  • "Мы, возможно, сделаем что-нибудь значительное для окончания войны": Трамп анонсировал разговор с Путиным Читать далее –>
  • Удар врага по Запорожью: обесточены более 400 абонентов Читать далее –>
  • В результате атаки на Запорожье повреждено учебное заведение Читать далее –>
  • Ночью по Украине кружили вражеские беспилотники: где прогремели взрывы Читать далее –>
  • Запорожье атаковали 18 дронов: загорелись пожары, пострадала автомойка (фото) Читать дальше –>

Читайте также:

Очевидцы об атаке баллистикой на Одессу! В эпицентре оказались дипломаты!

Очевидцы об атаке баллистикой на Одессу! В эпицентре оказались дипломаты!

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Следующая публикация