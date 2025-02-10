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Главные новости ночи 10 февраля 2025: взрывная ночь в РФ и очередное заявление Трампа о переговорах

Главные новости ночи 10 февраля 2025: взрывная ночь в РФ и очередное заявление Трампа о переговорах

В России ночью раздались взрывы: неизвестные дроны атаковали города РФ / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 10 февраля 2025 года:

  • Неизвестные беспилотники атаковали Славянск-на-Кубани: озвучена вероятная цель атаки Читать далее –>
  • "Вье*али дроны по Краснодару в дом": неизвестные беспилотники атаковали российский город Читать далее –>
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  • Продолжаются бои за остатки территории шахты "Торецкой" — военный обозреватель Читать далее –>
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