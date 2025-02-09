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Главные новости ночи 9 февраля 2025: полеты вражеских беспилотников и взрывов в украинских городах

Главные новости ночи 9 февраля 2025: полеты вражеских беспилотников и взрывов в украинских городах

Воздушная тревога ночью охватила почти всю Украину. / Фото: ТСН.ua

ТСН предлагает узнать главные события.

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 февраля 2025 года:

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