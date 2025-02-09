Главные новости ночи 9 февраля 2025: полеты вражеских беспилотников и взрывов в украинских городах

ТСН предлагает узнать главные события.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 9 февраля 2025 года:
- В Киевской области работала ПВО: разлетались вражеские дроны Читать дальше –>
- Враг продвинулся возле Запорожья — Deep State Читать далее –>
- "КНДР будет неизменно поддерживать справедливое дело российской армии" — Ким Чен Ын о войне в Украине Читать далее –>
- В Луцке прозвучала серия взрывов Читать далее –>
- Ночью в Украине летали вражеские дроны: где раздались взрывы Читать далее –>
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