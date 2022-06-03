Главные слова 100 дней войны: Зеленский обратился к украинцам

Украинский президент Владимир Зеленский подытожил 100 дней полномасштабной войны России.

Глава государства заявил, что Вооруженным Силам Украины удалось остановить "вторую армию в мире". От нее остались только слова "военные преступления, позор и ненависть".

Об этом глава Украины рассказал в традиционном видеообращении в пятницу, 3 июня.

Главные тезисы по обращению украинского президента:

Ровно сто дней назад мы проснулись в другой реальности. В 2014 году Россия пришла к нам с одним словом. Это слово – война. 24 февраля россия добавила к этому слову еще одно, сделав словосочетание: полномасштабная война . На протяжении ста дней – мы находили или получали, видели или хотели стереть – другие слова. Все – важные. Все – будет правильным вспомнить сегодня.

. На протяжении ста дней – мы находили или получали, видели или хотели стереть – другие слова. Все – важные. Все – будет правильным вспомнить сегодня. Украинские слова – паляница, Вооруженные Силы, "Стугна", "Казак", Змеиный и Чернобаевка . Иностранные слова, ставшие родными для Украины: "Байрактар", "Гарпун", "Хаймарс", "Старлинк", Жешув . И Лэндлиз – еще одно слово, но отражающее сто дней борьбы, дипломатии, поддержки.

. Иностранные слова, ставшие родными для Украины: . И Лэндлиз – еще одно слово, но отражающее сто дней борьбы, дипломатии, поддержки. Каждый день у нас появлялись слова, которые для каждого и каждой теперь гораздо больше, чем просто слова. Гостомель, Бородянка, Ахтырка, Чернигов. Харьков, Херсон, Изюм, Мелитополь. Мариуполь и "Азовсталь". А вместе с ними – армия, арта, морпехи, пограничники, разведка, нацгвардейцы, полиция, тероборона, авиация, наши героические летчики... Слово – призрак. Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых.

А вместе с ними – армия, арта, морпехи, пограничники, разведка, нацгвардейцы, полиция, тероборона, авиация, наши героические летчики... Слово – призрак. Призрак Киева. Который уничтожал врагов и оставался в живых. Чтобы другие слова: фильтрация, депортация, пытки, расстрел, ковровая бомбардировка, ракетный удар – обязательно получили ответ. Ответ всего лишь из одного слова: справедливость. Справедливость, которая станет точкой после временных для нас слов: оккупация, мордор, орки.

Обращение Владимира Зеленского в конце сотого дня войны

Многое изменилось. В наш лексикон привнесли большое количество смертельно опасных слов. "Искандеры", "Калибры", "Солнцепёки", фосфорные бомбы и прочее. Появились слова, которые теперь очень часты. Но мы должны сделать так, чтобы для наших детей они не означали того, что они значат сегодня для нас. Это слово руины. А также – сирена, воздушная тревога, комендантский час, блокпост, колючая проволока. И слово – мины.

И обязательно – возвращение. На основе слова, которое было мечтой, а станет реальностью – увольнение . Это слова нашего будущего! Слова о том, куда следует и всегда будет направляться вражеский военный корабль. И конечно – наше уже народное – "Добрый вечер! Мы из Украины!".

. Это слова нашего будущего! Слова о том, куда следует и всегда будет направляться вражеский военный корабль. И конечно – наше уже народное – И каждому известно продолжение: "Смерть врагам!" Есть три слова, ради которых в течение уже ста дней после восьми лет мы боремся: мир, победа, Украина.

Напомним, мэр Киева Виталий Кличко охарактеризовал варварскую войну России на уничтожение Украины и украинцев. "100 — как один длинный, сложный день. Эмоций, тяжелого труда, кровавых боев, потерь и смертей. Вместе с тем, время отваги и упорства", — сказал он.

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