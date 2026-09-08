Главные цели на осень: аналитики назвали два украинских города, на которые Россия бросит все силы

оккупанты планируют масштабные атаки на Славянск и Краматорск со сменой погоды / © ТСН

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Этой осенью российская оккупационная армия планирует усилить свое наступление на востоке Украины , чтобы захватить стратегически важные города Славянск и Краматорск. По оценкам военных аналитиков, враг обязательно попытается использовать осеннее ухудшение погодных условий для проведения новых массированных механизированных штурмов.

Об этом пишет Reuters.

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Наступление на города Донбасса

В настоящее время российские войска находятся на расстоянии менее 15 километров от Славянска и Краматорска, которые являются главными целями оккупантов в этом регионе. По словам местных чиновников, оба стратегических населенных пункта уже сейчас серьезно страдают от постоянных ударов вражеских беспилотников и управляемых авиабомб.

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Эксперт Фонда Карнеги Майкл Кофман прогнозирует, что интенсивные боевые действия в этом году могут развернуться именно в течение сентября и октября.

«По мере ухудшения погодных условий дроны становятся менее эффективными, и обычно тогда россияне пытаются вернуть мобильность на поле боя», — пояснил аналитик.

Несмотря на недавний визит американских дипломатов Стива Виткоффа и Джареда Кушнера в Киев, никаких признаков прорыва в мирных переговорах пока не наблюдается. Президент Владимир Зеленский ожидает, что война будет продолжаться и в течение зимы , а Украина и дальше будет отвергать любые требования Кремля по сдаче территорий Донбасса.

Назначение новых командиров ВСУ

Руководить обороной на востоке будет новый главнокомандующий Михаил Драпатый, в июле заменивший Александра Сырского и активнее делегирующий полномочия командирам оперативного уровня. Защиту самого региона доверили опытным руководителям Андрею Белецкому из 3-го армейского корпуса и Денису Прокопенко из 1-го корпуса Национальной гвардии "Азов".

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Эти лидеры уже доказали свою высокую эффективность, стабилизировав фронт у Славянска и успешно отразив крупный российский штурм вблизи Доброполья в 2025 году. Их действия будет поддерживать популярный полковник десантно-штурмовых войск Эмиль Ишкулов, чей 11-й армейский корпус напрямую прикрывает Славянск и Краматорск.

Военный советник президента Павел Палиса назвал повышение этих командиров абсолютно логичным, ведь они пользуются заслуженным уважением среди солдат. В отличие от предыдущего руководства, новые руководители пытаются сделать восточную оборону более сплоченной и окончательно отказываются от советского стиля управления войсками.

Ситуация на линии фронта

Украина начинает осеннюю кампанию с определенными успехами, вернув под свой контроль более 700 квадратных километров территории на юго-востоке во время длительных контратак. Кроме того, аналитики отмечают успешную военную операцию 3-го армейского корпуса вблизи стратегического города Лиман, направленную на отсечение российского выступления.

В то же время, украинская армия до сих пор испытывает острую нехватку личного состава для проведения действительно масштабных наступательных операций против захватчиков. Михаил Драпатый и новый министр обороны Евгений Хмара все еще работают над исправлением системы призыва, ранее сильно пострадавшего от коррупции и неэффективного управления.

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Хотя Владимир Путин самоуверенно заявляет о грядущем распаде украинских сил, международные эксперты не видят способности оккупантов добиться успеха за пределами тактического уровня. Финский аналитик Эмиль Кастехельми отмечает, что российская оккупационная армия до сих пор не нашла действенного способа преодоления мощной украинской обороны на базе беспилотников.

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