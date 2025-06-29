Главные цели России на фронте летом: как Кремль планирует изменить ход войны в Украине

Оккупанты / © Associated Press

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Россия больше не пытается увлечь украинские города силой, а выбрала стратегию полного разрушения инфраструктуры.

Об этом заявил известный военный блоггер, аэроразведчик и снайпер ВСУ, сержант 59-й бригады Александр Карпюк, известный как Serg Marco.

По его словам, ситуация в Сумах — иллюстрация новой тактики окупантов. Вместо штурма, как это было в начале полномасштабного вторжения, Россия теперь уничтожает критическую инфраструктуру городов: электроэнергию, связь, водоснабжение. Таким образом, населенные пункты становятся непригодными для жизни и автоматически теряют значение как стратегические пункты обороны.

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«Это уже сработало в Селидово, Новогродовке и частично в Покровске. Теперь такая же модель применяется к Сумам», — отмечает Карпюк. Цель — не продвижение вглубь города, а его окружение или обход после истощения.

Другая составляющая плана РФ — прорыв на Днепропетровщину. По словам Serg Marco, именно этот регион уязвим, потому что нет такой системы обороны, которую украинские военные создавали годами на Донбассе. Если враг прорвется туда, то дроны, бронетехника и живая сила могут создать существенную угрозу для городов типа Павлограда или даже Днепра.

Также Россия намеренно открывает активные боевые действия по другим направлениям — в частности, в Харьковской и Запорожской областях — чтобы оттянуть украинские резервы. Это классическая тактика многофронтового давления, которая работает только при недостаточной концентрации сил обороны.

Напомним, в Донецкой области враг взял высокий темп продвижения. И пока наши зарубежные партнеры делают вид, что влияют на войну, на фронте у нас складывается очень плохая ситуация.

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Российские оккупанты вкладывают сейчас очень большие силы в нанесение максимальных разрушений, в продвижение любой ценой — то есть в возможность убедить всех в своем полном доминировании на поле боя.