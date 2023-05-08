Главные военные и силовики рассказали Зеленскому о планах оккупантов на 9 мая

Среди обсуждаемых на заседании тем — последствия последних воздушных атак, ситуация на фронте, обеспечение ВСУ и прочее.

В понедельник, 8 мая президент Украины Владимир Зеленский провел очередное заседание Ставки верховного главнокомандующего, во время которого заслушал главных военных и силовиков о ситуации на фронте.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента.

В заседании приняли участие: руководитель Офиса президента Андрей Ермак, начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов, главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный, премьер-министр Денис Шмыгаль, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, командующие родами войск и оперативных направлений. К заседанию Ставки также приняли участие члены правительства, руководители силовых ведомств и правоохранительных органов.

Какие темы обсуждались на заседании:

Последствия недавних воздушных атак со стороны российских войск и их преодоления,

Возможности усиления защиты населения и гражданской и критической инфраструктуры.

Ситуация на фронте и планы оккупантов на ближайшее время.

Течение боевых действий на участках фронта в пределах ответственности оперативно-стратегических группировок войск «Хортица», «Таврия», «Одесса», «Север».

Состояние обеспечения подразделений сил обороны Украины вооружением и боеприпасами, а также состояние подготовки и комплектования личным составом и техникой бригад.

Ситуация со снабжением артиллерийских боеприпасов и ракет всех типов для нужд украинской армии в текущем году.

Напомним, в Бахмуте, который россияне хотят взять до сакральной даты — 9 мая, в ночь на 8 мая, как сообщает военный эксперт Александр Коваленко, вероятнее всего, был самый ожесточенный штурм оккупантов украинских позиций. Несмотря на мощную атаку врага, Силы обороны крепко держат свои позиции.

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