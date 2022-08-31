Главный гауляйтер Запорожской области Балицкий сбежал в оккупированном Крыму

Главный гауляйтер Запорожья Евгений Балицкий сбежал из Мелитополя и сообщил, что будет руководить временно оккупированной территорией области из Крыма из-за "семейных обстоятельств".

Коллаборант сначала опубликовал в своем Telegram-канале соответствующее видеообращение, но позже внезапно удалил его. Это произошло после шквала критики и негатива.

Заметим, в июне Балицкий уже обращался в оккупационную администрацию из России с просьбой о переводе так называемой "ВГА" в Крым из-за опасений за свою жизнь.

Кстати, именно в июне партизанами были ликвидированы первые коллаборанты, правда – в оккупированном Херсоне.

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Напомним, ранее стало известно, что в Россию сбежал коллаборант захватчиков в Херсонской области Кирилл Стремоусов.

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