Главный признак приближения наступления ВСУ: военный эксперт прокомментировал недавние инциденты в РФ

Когда может начаться наступление и применит ли РФ ядерное оружие?

Инциденты, происходящие в последние дни, являются подготовкой к наступлению Вооруженных Сил Украины.

Об этом рассказал в эфире "Апостроф TV" полковник запаса военный эксперт Роман Свитан.

По его словам, дизельное топливо, которое является двигателем войны, сейчас под ударом. Сейчас все средства дальнего поражения используются по хранилищам нефтепродуктов. К этому процессу присоединятся и российские коррупционеры, которые приступят к подрывам резервуаров по всей России, чтобы таким образом прикрыть исчезновение горючего, которое было украдено ранее, считает он.

"Удар беспилотниками по Кремлю был инспирирован россиянами либо для упразднения парада на 9 мая, либо для информационного прикрытия очередных ударов по объектам в Украине", — отметил Роман Свитан.

В то же время Свитан добавил, что наступательные действия на Донбассе ВСУ, скорее всего, совершать не смогут.

"Могут быть локальные контрнаступательные действия и возвращение некоторых позиций, которые были утрачены ранее", – считает Роман Свитан.

Также эксперт высказал мнение, что наступление ВСУ не состоится в ближайшее время из-за того, что почва еще не готова к таким "нагрузкам".

"Он должен просохнуть на глубину 30-50 см, чтобы по нему смогла пройти тяжелая техника. А вот по выходным нужно смотреть на погоду, — отметил эксперт.

В то же время, для выявления огневых точек врага на разных участках проводится разведка боем. Скажем, еще в 14-15 годах в Моспино Донецкой области россияне совершили украпенный район, где расположены штабы и большие склады. Но туда достает украинская артиллерия из Марьинки, поэтому россияне так хотят выбить ВСУ оттуда.

"Там в Моспине еще много жирных целей, и мы еще увидим, как они уничтожаются", — сказал Роман Свитан.

Что касается ядерного оружия, которому угрожают в Кремле, то если бы россияне действительно хотели применить ядерное оружие, они применили бы его на год раньше. Теперь это решение неактуально, тем более что оккупанты знают, что это вызовет ответ со стороны всего мира.

"Только что россияне перебросят хоть один ядерный заряд в Беларусь, ядерное оружие может очень быстро оказаться в целом ряде стран — Японии, Южной Корее, Тайване, и даже в Украине." Поэтому этот шаг создаст для России еще больше проблем. И зная об этом, Россия на это не пойдет", — отметил военный эксперт.

Напомним, после атаки беспилотниками на Кремль пропагандисты в РФ снова угрожают ядерным оружием. Прежде всего, чтобы напугать украинцев.

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