Главный провал России в войне против Украины: Кремль подготовил методики о Херсоне для пропагандистов

Как россиянам будут подавать отступление из Херсона.

В Москве подготовили план для пропагандистских российских СМИ и блоггеров о том, как объяснить главный провал России в войне против Украины и бегство из Херсона.

Об этом написали в "Медузе" со ссылками на собственные источники.

Как власти РФ будут объяснять отступление от Херсона и какие нарративы будут использовать:

Украине и НАТО нужно "много крови", поэтому они бросят все силы на отвоевание Херсона у России.

Вести бои в городе нецелесообразно, ведь ВСУ готовится сравнять его с землей.

Во время войны со Швецией Петр I тоже отводил войска в Полтаву, а затем победил.

Также отмечают, что достаточное решение об отходе от Херсона должен принять диктатор РФ Путин.

Что происходит в Херсонской области: подробности

В настоящее время украинские военные уволили более 90 населенных пунктов в Херсонской области.

В то же время министр обороны Украины Алексей Резников объяснил, почему ВСУ замедлили наступление в Херсонской области.

Советник главы Херсонской ОВА Сергей Хлань считает, что ВСУ смогут деоккупировать Херсон уже в ноябре.

Напомним, есть мнение, что российские военные не смогут спровоцировать ВСУ на лобовую атаку на город. Однако, если кафиры оставят в Херсоне военных, одетых в гражданскую одежду, это не даст результата, недавно объяснял эксперт — руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко.

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