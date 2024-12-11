Егор Фирсов убежден, что в Украине хватает людей, которые могли бы пополнить ВСУ.

В Украине хватает людей для проведения мобилизации, поэтому нет необходимости снижать призывной возраст до 18 лет.

Об этом главный сержант роты ударных БпЛА Егор Фирсов заявил в эфире "Радио Свобода".

Фирсов выступил против понижения мобилизационного возраста до 18 лет.

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"Я против того, чтобы мобилизовали 18-летних. У нас хватает людей: спортсменов, полицейских, других категорий населения, которые могли бы пополнить Вооруженные силы", — убежден военный.

В этом контексте он привел пример спортзала в Киеве, где увидел много коренастых мужчин.

"Я когда был в отпуске в Киеве, приехал в спортзал, то не имел возможности припарковаться, негде было стать. Это не женщины приехали. Я зашел в спортзал, там каждый второй-третий человек — коренастый мужчина", — высказался Фирсов.

Поэтому, убежден он, следует соответствующим образом проводить мобилизацию, предусмотренную действующим законодательством, а не распространять ее на 18-летних.

К слову, 5 декабря советник президента Украины Дмитрий Литвин возразил, что готовится мобилизация граждан в возрасте с 18 лет.

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