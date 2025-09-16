"Главный удар будет зимой": майор запаса раскрыл планы врага на фронте

Российские военные / © Associated Press

Россия осознает, что осенью ее армии не удастся существенно продвинуться на фронте. Поэтому враг пытается эмоционально давить, заявляя о возможном успехе зимой.

Такое мнение ветеран российско-украинской войны, майор запаса Алексей Гетьман высказал в эфире Radio NV.

Гетьман отметил, что продвижение российской армии в войне против Украины замедлилось. Оккупанты анонсировали свою осеннюю наступательную операцию, призванную решить все вопросы, возложенные на «СВО» — войну против Украины. Однако враг понял, что это ему не удастся.

«Россияне, понимая, что вряд ли удастся сделать реалистичное продвижение осенью этого года, летом пугали всех, давили на европейские страны и, в первую очередь, на Соединенные Штаты — что вот-вот начнут (наступление)… И возникал простой вопрос: за счет чего они собираются это делать, если у вас силы и средства, количество людей, оружия и техники не увеличились?» — отметил майор запаса.

Он объяснил — если российской армии не удалось летнее наступление, то как такими же силами она может сделать что-то осенью? Уже вторая половина сентября, а враг до сих пор не сделал ничего существенного на фронте.

«Осталось не так много времени до ноября. Там уже дожди. Продвигаться будет крайне трудно. Хотя они концентрировали технику на Запорожском направлении», — сказал Гетьман.

Он также обратил внимание на заявления россиян о том, что главный удар будет не осенью.

«Главный удар будет зимой… То есть, они готовятся к зимней кампании. Летом они тренировались, а осенью попробуют что-то сделать… В конце августа начались первые разговоры о том, что зимой… они снова всех победят», — рассказал ветеран.

Он добавил, что захватчики пытаются морально давить, показывая уверенность, что зимой смогут достичь существенных результатов на поле боя.

Напомним, аналитики ISW и военный эксперт Дмитрий Снегирев сообщили, что РФ перебросила элитные подразделения из Сумской и Херсонской областей в Донецкую область, в частности на Покровское направление. По словам Снегирева, главной целью оккупантов остается полный захват Донецкой области. Поскольку военным путем это не удается, Москва прибегает к военно-политическому шантажу.

К слову, экс-сотрудник СБУ Иван Ступак считает, что Россия не сможет захватить Донецкую область даже в ближайшие год-полтора, несмотря на ее попытки ускориться. Эксперт назвал заявления врага о необходимости срочно отдать Донецкую область блефом.