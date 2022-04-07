Главный врач подыгрывает кадыровцам: в оккупированной больнице Рубежного враг снимает пропагандистские видео

В Луганской области не осталось ни одной уцелевшей больницы.

С начала полномасштабной войны России против Украины, 24 февраля, оккупанты обстреляли каждое медицинское учреждение в области.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

В частности, из-за обстрелов армии Российской Федерации пострадала Рубежанская больница. В настоящее время медицинское учреждение на оккупированной части города.

"Орки снимают там видео и обвиняют украинских военных в разрушениях. Предатель-главный врач подыгрывает кадыровцам, хотя совершенно точно знает, кто и когда разрушил больницу", — подчеркнул Гайдай.

По его словам, захватчики лишают Луганскую область заведений здравоохранения, чтобы раненые не имели шансов выжить.

В Луганской области армия Российской Федерации накапливает технику и людей для прорыва. Пока попытки наступления неудачны. Впрочем, глава ОГА Сергей Гайдай призывает эвакуироваться.

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