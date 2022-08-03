Глобальная архитектура безопасности не сработала: Зеленский – о Косово, Тайване и Карабахе

Зеленский подчеркнул, что на этот факт Украина обращает внимание не только 161 день после начала полномасштабной войны, а уже годами.

Президент Владимир Зеленский прокомментировал громкие мировые новости о вероятности новых войн между Сербией и Косово, Китаем и Тайванем, Азербайджаном и Арменией через Нагорный Карабах.

Об этом глава государства сказал в своем традиционном видеообращении вечером 3 августа.

"На днях в нашем информационном пространстве и в соцсетях очень много сообщений о конфликтных ситуациях и угрозах, которые есть в других географиях. Сначала – Балканы, затем – Тайвань, теперь может быть Кавказ… Все эти ситуации кажутся разными, хотя их объединяет один фактор, а именно: глобальная архитектура безопасности не сработала. Если бы сработала, не было бы всей этой конфликтности", – сказал президент.

По словам Зеленского, на этот факт Украина обращает внимание не только 161 день после начала полномасштабной войны, а уже годами.

"С тех пор, как Россия полностью проигнорировала международное право, интересы человечности как таковой", – отметил он.

Президент назвал 2014 год поворотным моментом.

"Тогда в совершенно очевидных ситуациях – с Крымом, с Донбассом, со сбитым малайзийским "Боингом" – Россия избежала немедленной и ощутимой ответственности, сохранила бизнес-политические связи с миром... И теперь многие в глобальных отношениях верят, что и ему это удастся", – пояснил глава государства.

Глава государства уверен: сейчас украинцы делают очень важное дело для всех в мире. Они объединили свободный мир не просто вокруг своей борьбы за свободу, а вокруг понимания, как хрупка свобода каждого народа в Европе и в других частях мира.

"Эту хрупкость можно защитить только совместными действиями, и чтобы это работало в долгосрочной перспективе, должна быть эффективная архитектура глобальной безопасности, гарантирующая, что ни одно государство больше никогда не сможет прибегать к террору против другого государства".

На системном уровне, на уровне глобальных институций именно для этого мы сейчас работаем – и украинское государство, и все наши партнеры", – подытожил Зеленский.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что Эстония отстроит 15 объектов в Житомирской области.

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