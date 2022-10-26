"Глобальная угроза человечества": эксперты рассказали, в чем опасность анонсированных ядерных учений России

Анонсированные РФ ядерные учения "Гром" в условиях полномасштабной агрессии России и ее регулярного ядерного шантажа, Москва может использовать в качестве повода для провоцирования эскалации.

Об этом сообщили в Центре стратегических коммуникаций.

Специалисты отмечают, что учения "Гром" предполагают запуски гиперзвуковых и межконтинентальных баллистических ракет, способных нести ядерное оружие (ракеты), а не ядерные боезаряды.

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В то же время россияне проводили обучающие ядерные взрывы в течение 32 лет, поэтому техническое состояние их ядерного арсенала вызывает обоснованные беспокойства.

"В условиях полномасштабной агрессии РФ и регулярного ядерного шантажа, РФ может использовать обучение как повод для провоцирования эскалации. Ядерные учения с применением межконтинентальных баллистических ракет в условиях очевидной неадекватности российского руководства представляют глобальную угрозу человечеству", — сказано в сообщении.

Отметим, что Россия анонсировала вторые за год учения с ядерного сдерживания "Гром". О конкретных терминах "Гром-2022" пока неизвестно. Согласно договоренности с США, Россия должна заранее предупредить о таких действиях, чтобы это не выглядело началом ядерной атаки.

Какие-либо пуски не означают использования ядерного вооружения, а его испытания в атмосфере, космосе и под водой запрещены договором с 1963 года, и с этого времени СССР, а затем и РФ его соблюдали.

Ядерный шантаж РФ

Войска РФ с 24 февраля применили против Украины все виды вооружения, кроме ядерного оружия. Пропагандисты РФ и российское руководство во главе с Путиным регулярно угрожают ею. Однако высокий представитель ЕС Жозеп Боррель предупредил, что в таком случае российская армия будет уничтожена неядерными средствами.

Спикер Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов 26 октября заявил, что применение ядерного оружия Россией против Украины для диктатора Владимира Путина является последним козырем. Но даже в случае его использования Украина не остановит свою борьбу.

Между тем, в последние дни российская пропаганда начала распространять фейк о том, что якобы Украина изготовила "грязную бомбу" и готовится ее применить на своей же территории, чтобы обвинить РФ.

В то же время глава МИД Украины Дмитрий Кулеба подчеркнул, что россияне часто обвиняют других в том, что планируют сделать сами.

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