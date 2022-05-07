"Глобальные негативные последствия на продовольственную безопасность": Кулеба – о проблемах эспорта зерна из-за российской агрессии

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба рассказал о текущей ситуации с экспортом зерна, подсолнечного масла, кукурузы и других сельскохозяйственных продуктов.

Украина столкнулась с проблемой экспорта зерна и других сельскохозяйственных продуктов из-за войны с Россией.

Об этом Кулеба заявил в эфире телемарафона 7 апреля.

"Вопрос какого-то зернового эмбарго по отношению к России. Сейчас вообще глобально поставлен вопрос продовольственной безопасности, потому что из-за российской агрессии против нашего государства мы не можем полноценно экспортировать свое зерно, подсолнечное масло, кукурузу и другие сельскохозяйственные продукты. И во многих странах уже серьезно выросли цены "ООН прогнозирует, что в некоторых странах будет голод из-за этого. То есть российская агрессия имеет такие глобальные негативные последствия на продовольственную безопасность", — отметил он.

Также Кулеба отметил, что работа по построению альтернативных маршрутов еспорта продолжается

"Наша задача как Министерства иностранных дел совместно с Министерством аграрной политики и продовольствия помочь построить альтернативные маршруты экспорта для украинских сельскохозяйственных производителей, разблокировать пути для того, чтобы мы смогли продать свое зерно и насытить мировой рынок и спасти людей от голода", — подчеркнул министр. .

Напомним, что аналитики прогнозируют, что в условиях войны показатели украинских сельхозпроизводителей будут по меньшей мере на треть ниже, чем в обычные годы.

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