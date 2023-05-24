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"Глубже копаешь – дольше живешь": нацгвардеец рассказал ужасные реалии фронта под Кременной

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
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Время на прочтение
2 мин
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"Глубже копаешь – дольше живешь": нацгвардеец рассказал ужасные реалии фронта под Кременной

Под Кременной Силы обороны устойчиво удерживают свои позиции. / Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Оккупанты под Кременной применяют химическое оружие: сбрасывают с дрона баллоны с ядовитым газом.

Офицер 5-й Слобожанской бригады Нацгвардии на псевдо "Бур" рассказал, как украинские воины уничтожают врага под Кременной в Луганской области.

Об этом сообщает МВД.

"Бур" подчеркнул, что для того чтобы выжить, бойцу приходится постоянно копать окопы.

"Если не окопался – убили. Вылез из блиндажа – убили. Уснул – убили. Если пропустил ДРГ или атаку врага – убили. Летит все, что у них есть. Если во время интенсивного обстрела ты вышел из блиндажа – ты труп. Глубже копаешь – дольше живешь" – рассказал ужасные реалии войны офицер Нацгвардии.

Нацгвардиец
Нацгвардиец "Бур"

По его словам, российские оккупанты под Кременной применяют химическое оружие: сбрасывают с дрона баллоны с ядовитым газом.

"Баллоны не подписаны. Когда они падают, то разрываются. Приблизительно мы догадываемся, что это газ. После него очень жжет в горле, выедает глаза. Когда мы заходили в начале февраля, это был лес. А когда выходили — поле, поляна. За сутки по 200 мин пролетало. Каждые 6 секунд что-то взрывается", – говорит "Бур".

Несмотря на столь сложные условия, нацгвардейцы устойчиво удерживают свои позиции.

Полное видео рассказа офицера Нацгвардии на псевдо Бур смотрите по ссылке.

Ранее в Минобороны сообщили, что вблизи Бахмута снизилась интенсивность боев.

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Дата публикации
Просмотры
1354
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