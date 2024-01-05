"Тупик" в войне с Россией: какой прорыв нужен Украине для победы

Украина может победить на нынешнем этапе войны – именно технологии могут помочь ВСУ пробить российские минные поля и средства РЭБ.

Об этом пишет издание Wired.

"До сих пор украинцы побеждали россиян в значительной степени благодаря преимуществу в технологиях. HIMARS усилили эффективность войск в контрнаступлениях 2022 года, современные мобильные средства ПВО привели к тому, что значительно снизилась смертность украинских военных от атак российских вертолетов. Правда, россияне постепенно также совершенствуются, и это преимущество со временем стало не столь значительным. И все же, активно применяя воздушные дроны и внедрив морские дроны, украинцы уже повлияли на то, как будут развиваться войны в мире в дальнейшем", — пишут журналисты.

Следующие несколько месяцев обе стороны, скорее всего, ограничат активные действия на земле, прибегая преимущественно к обстрелам с воздуха, считают журналисты. За это время и оккупанты, и украинцы попытаются осуществить ротацию сил, усилить укрепления, спланировать будущие наступательные кампании – и постараются снова воплотить их, когда наступит теплая погода.

"Если Украина стремится быть эффективной в наступлении в этом году, ей придется сделать открытие уровня изобретения пороха, ― заключает издание. ― Это могут быть, например, наземные беспилотники, способные прорываться сквозь российские линии обороны и расчищать перед собой плотные минные поля. Или, возможно, Украина наконец-то найдет способ объединить свои воздушные дроны в сеть и достичь таким образом преимущества в воздухе или совершит прорыв в радиоэлектронной борьбе, найдя способ глушить российские системы и нейтрализовать вражеские ракеты и КАБ. Или же страна начнет производить их самостоятельно", — отмечает издание.

Ранее в Государственном департаменте США заявили, что ситуация на поле боя может измениться, но утверждают, что Россия проиграла – Владимир Путин не достиг и не сможет добиться своей конечной цели.

Оперативная обстановка на востоке и юге Украины остается сложной. Генштаб ВСУ в последнее время сообщает об отражении российских атак практически по всем направлениям фронта. Кроме того, в последние дни Москва усилила массированные атаки по Украине как по применению ракет разных типов, так и беспилотников.

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