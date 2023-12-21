"Глупость российская как была, так и есть": оккупант о больших потерях и фейковых победах армии РФ

Жена же оккупанта признала, что Путин развязал войну и теперь не знает, что с ней делать дальше.

Главное управление разведки опубликовало очередной перехват разговора оккупантов.

На этот раз захватчик рассказал жене о замалчивании командованием реальных потерь. По его словам, тела погибших даже не пытаются достать, а рядовых россиян просто бросают "на мясо" без поддержки авиации и артиллерии.

"Ничего не дают, потому что очень дорого. Они даже 200-х не достают, чтобы не платить (компенсации родным. – Ред.). Без вести пропавшими объявляют. Год, сколько контракт длится – а потом "копейки" выплачивают", – рассказывает россиянин.

По словам оккупанта, командование давно уже отчиталось о взятии позиции, которую они безуспешно штурмуют. Поэтому поддержки авиации и артиллерии нет.

"У нас по галочке вообще "ворота" взяты. "Ворота" – это где х*хлы заезжают, развозят себе продовольствие и боеприпасы. Если мы эти "ворота" возьмем, то перекроем им дорогу. Но они давно взяты по документам. Поэтому нет авиации, нет поддержки, ничего нет. 200 человек положили и еще положат. Правильно, если бы арта отработала, реактивка, авиация залетела бы, а потом заходили люди", — рассуждает оккупант.

На что жена признает, что "в России народу полно", потому и кладут своих солдат "пачками".

"36 полк стоял. Они заехали без техники, без минометов, без всего – просто людей забросили. Х*хлы узнали и давай лупить из минометов. Ну они и скрылись с позиций. Они (командование. – Ред.) думают, что автоматы – это все, хватит", – добавляет оккупант.

Захватчик рассказывает, что с ним воюют россияне, воевавшие также в Афганистане или Чечне. Они уверяют, что война в Украине намного страшнее, чем Афганистан или Чечня.

"Глупость наша российская. Она как была, так и есть. Зато по телевизору как гладко все. Они ведь не говорят, что это война - "спецоперация". Он (Путин. – Ред.) развязал эту войну и сам не знает, что с ней делать", – отвечает жена оккупанта.

Перехват ГУР: оккупант пожаловался на большие потери и фейковые победы армии РФ

Ранее оккупант рассказал о больших потерях в действующих на Авдеевском направлении подразделениях российской армии. По его словам, погибших вывозят "Камазами", а раненых столько, что уже размещают в гражданских больницах, но даже там не хватает места.

Другой россиянин рассказал, что в его подразделении все озлоблены и, наверное, перестреляют друг друга.

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