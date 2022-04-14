Гнилая ткань и ржавые пластины: российских солдат снабжают списанными бронежилетами

Железной дорогой для мобилизованных доставили более пяти тысяч бронежилетов.

Российские военнослужащие, которыми доукомплектовываются наиболее пострадавшие в войне подразделения, получают непригодные к использованию и списанные бронежилеты.

Об этом сообщили в Главном управлении разведки Министерства обороны.

Отмечается, что 12 марта российская железная дорога доставила мобилизованный груз с 5006 единиц бронежилетов. Выяснилось, что ткань бронежилетов практически полностью сгнила, а металлические бронепластины проржавели.

"Бронежилеты были сняты с "длительного хранения", где они в течение лет лежали в условиях высокой влажности. Сейчас эта "Защита" физически не способна кого-либо реально защитить", — говорится в сообщении.

t.me/DIUkraine

В ГУР подчеркивают: неизвестно, как на такое "защитное" снаряжение отреагировали военные Вооруженных Сил России.

Как сообщалось, военных РФ, воюющие и умирающие в Украине, оставили без обещанных дополнительных выплат. В разведке подчеркивают, что статус "ветерана" теоретически могут получить только получившие ранения, лечившиеся в госпитале и имеющие официальную фиксацию повреждений.