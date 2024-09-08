"Гнилый подход, но самый умный": как в ВСУ борются с дезертирством — рассказ CNN

Журналисты издания побеседовали о проблемах дезертирства с шестью командирами и офицерами, которые недавно воевали или руководили подразделениями на Покровском направлении.

Два с половиной года жестокого вторжения России уничтожили многие украинские подразделения. Некоторые солдаты истощены и деморализованы. Ситуация особенно ужасна среди пехотных подразделений вблизи Покровска и других мест на восточной линии фронта, где Украина пытается остановить ползучее продвижение России.

Об этом говорится в статье CNN.

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Журналисты издания пообщались с шестью командирами и офицерами, которые недавно воевали или руководили подразделениями на Покровском направлении. Все шестеро на условиях анонимности рассказали, что дезертирство и неповиновение становится широко распространенной проблемой, особенно среди новомобилизованных солдат.

"Не все мобилизованные покидают свои позиции, но большинство. Когда сюда приходят новые ребята, они видят, как это тяжело. Они видят много вражеских беспилотников, артиллерии и минометов", – рассказал CNN один из командиров подразделения, сейчас воюющего вблизи Покровска.

"Они едут на позиции один раз и, если выживают, не возвращаются. Они либо покидают свои позиции, либо отказываются идти в бой, либо пытаются найти способ покинуть армию", – добавил командир.

"Дни длинные, они живут в блиндаже, дежурят круглосуточно, и если они не могут стрелять, то у россиян есть преимущество", – сказал Андрей Горецкий, украинский военный, подразделение которого сейчас воюет в Часовом Яру, еще одной горячей точке на восточной линии фронта.

Сергей Цехоцкий, офицер 59-й отдельной мотопехотной бригады, рассказал CNN, что подразделение пытается проводить ротацию солдат каждые три-четыре дня. Но дроны, количество которых только возросло во время войны, могут сделать это слишком опасным, заставляя солдат оставаться на месте дольше. "Рекорд составляет 20 дней", – сказал он.

Потрясающая цифра

По информации издания, только за первые четыре месяца 2024 года прокуратура возбудила уголовные производства против почти 19 тысяч военных, которые либо покинули свои места службы, либо дезертировали.

Более миллиона украинцев служат в силовых структурах обороны и безопасности страны, хотя это число включает всех, включая людей, работающих вдали от линии фронта.

Это потрясающая и, скорее всего, неполная цифра, предполагают журналисты. Несколько командиров рассказали CNN, что многие офицеры не сообщали о дезертирстве и несанкционированном отсутствии, надеясь убедить военных вернуться добровольно, не подвергаясь наказанию.

Такой подход стал настолько распространенным, что в Украине изменили законодательство, декриминализировали дезертирство и самовольный прогул, если они совершены впервые.

Военный Горецкий сказал CNN, что этот шаг имел смысл. "Угрозы только усугубят ситуацию. Умный командир отсрочит угрозы или даже избежит их", – сказал он.

Офицер из бригады, которая воюет у Покровска, попросившего не разглашать свое имя из соображений безопасности, сказал CNN, что плохая связь между разными подразделениями является основной проблемой.

Один командир батальона на севере Донецкой области рассказал, что его фланг недавно остался открытым для атак России после того, как солдаты соседних подразделений покинули свои позиции, не сообщив об этом.

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Разговаривая с CNN в четверг, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский признал, что низкий моральный дух все еще является проблемой, и сказал, что его повышение является "очень важной частью" его работы.

Офицер Горецкий, специально подготовленный для оказания морально-психологической поддержки войскам, сказал, что хотя его роль существовала некоторое время, она состояла в основном из бумажной работы.

"Они думают, что я врач-психиатр, который заставит их сдать тысячи тестов, а потом сказать им, что они больны, поэтому я пытаюсь разрушить барьеры", – сказал он.

В монотонности войны любой отказ от рутины может помочь, считает военный. Это может быть мойка под настоящим душем, стрижка или купание в озере.

"Это такая мелочь, но это вырывает их из рутины на юг, это делает их счастливыми, и они могут вернуться на свои позиции немного спокойнее", – объяснил Горецкий.

История военного Дмитрия

Будучи командиром батальона, Дмитрий руководил примерно 800 мужчинами, участвовавшими в одних из самых ожесточенных и кровавых боев войны – в последнее время под Покровском.

"Но поскольку большинство его солдат теперь мертвы или тяжело ранены, Дима решил, что с него достаточно. Уволился и пошел на другую военную работу – в офис в Киеве", – пишут в издании.

Стоя возле офиса, куря и пья кофе, он сказал CNN, что просто не может больше смотреть, как его люди умирают.

По его словам, решение покинуть поле боя в основном связано с разногласиями с новым командиром.

Дима говорит, что они никогда не получали достаточно подкреплений, в чем он обвиняет непосредственно правительство и его нежелание набирать больше людей.

В прошлом году батальон понес болезненные потери, воюя на нескольких линиях фронта, а затем был отправлен в Покровск без отдыха. Дима увидел столько своих убитых и раненых, что оцепенел.

Однако он сказал CNN, что намерен вернуться на передовую, но сначала произведет одну смену.

"Теперь я принял решение, что перестану эмоционально привязываться к людям. Гнилый подход, но самый умный", — подытожил командир.

Ранее президент Владимир Зеленский сделал обнадеживающий прогноз по ситуации на Покровском направлении.

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