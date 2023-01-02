Год, изменивший настоящее и будущее: Залужный подвел итоги трагического и героического 2022-го

Он выделил восемь пунктов, которыми отличился прошлый год.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный подвел итоги трагического и героического 2022 года.

Об этом он 2 января написал в Facebook, отметив, что 2022 год изменил украинцев, настоящее и будущее и вошел в мировую историю.

В частности, Залужный выделил восемь основных событий-пунктов, произошедших в прошлом 2022 году.

Первое – Сил обороны Украины освободили 40% оккупированных после 24 февраля территорий и 28% от всех оккупированных Россией территорий. Главнокомандующий ВСУ добавил, что освобождение правобережной части Херсонщины довело общую площадь деоккупированных территорий почти до 40 тыс. кв.

"На сегодняшний день Украина продолжает сдерживать врага на сухопутном участке общей протяженностью 3 тыс. 786 км, в т.ч. активная линия фронта с агрессором составляет 1 тыс. 500 км", — подчеркнул Залужный.

Второе — за год ВСУ уничтожили более 100 тысяч личного состава, 3 тысячи танков, 6 тысяч бронемашин, 2 тысячи артсистем, 420 РСЗО, около 300 самолетов и 270 вертолетов врага.

Третье – благодаря государствам-партнерам подготовлено на протяжении 2022 года более 20 тыс. украинских военнослужащих. Подготовка состава и общевойсковых подразделений ВСУ производится на территории 17 европейских стран.

Четвертое – из районов ведения боевых действий было эвакуировано более 600 тыс. гражданских граждан.

Пятое – Украина получила от стран-парнтенров необходимое оружие.

Шестое — более тысячи тяжелораненых военнослужащих было направлено на лечение и реабилитацию в Нидерланды, Францию, Ирландию, Норвегию, Данию, Испанию, Польшу, ФРГ, Италию, Румынию, США и Израиль.

Седьмое – в течение года очищено от взрывоопасных предметов: территорий местности – 1 тыс. 346,22 гектаров, лесных массивов – 21,18 гектаров, линий электропередач – 134,66 км, газопроводов – 39 км, дорог – 182,1 км, зданий – 165,2 тыс. м кв. и уничтожено — 41,8 тыс. единиц взрывоопасных предметов.

Восьмое — были вручены награды почти 29 тысячам военных, в том числе звание "Герои Украины" присвоено 160 военнослужащим.

Напомним, что с 24 февраля 2022 года по 2 января 2023 года ВСУ ликвидировали 107 440 российских военных. Такие потери являются рекордными для России, поскольку за 30 лет войн РФ в так называемых "миротворческих миссиях" потеряла 17 тысяч военных, а за 10 месяцев войны против Украины потери россиян погибшими превысили 100 тысяч человек.

Более того, по данным военного эксперта Олега Жданова, Россия также потеряла на войне в Украине рекордное количество генералов – за 9 месяцев 13 генералов.

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