Год плена. Год неизвестности. Почему командиры "Азова" отказались встречаться со своими семьями?

Оборона Мариуполя весной прошлого года повергла в шок мир — выдержкой украинских воинов и агрессией российских солдат. Приазовский промышленный город был фактически разрушен – атака окупантов на окруженную территорию продолжалась 86 дней с использованием всего возможного оружия – от автоматов и пулеметов – до корабельных ракет и мощных авиационных бомб.

Самым упорным местом борьбы тогда стал металлургический комбинат «Азовсталь». Предприятие строилось во время Холодной войны и имело разветвленную систему бункеров, но даже такие укрепления не давали гарантии сохранения жизни. 16 мая 2022 года власти официально заявили – гарнизон "Мариуполь" получил приказ сохранить жизнь и здоровье личного состава и прекратить оборону Мариуполя. Тогда подчеркивали – бойцы в полном объеме выполнили задание. Фактически для защитников это означало выход в плен. Под гарантии интернациональных организаций.

Первыми из бункеров предприятия вывезли раненых. Последними предприятие покинули командиры и были уверены: вернутся из плена тоже последними. Командиров удалось сменить через 4 месяца – основой обменного фонда стал украинский коллаборант и олигарх Виктор Медведчук. Пятерых командиров из российской тюрьмы "Лефортово" вывезли в Турцию под гарантии президента Эрдогана. С этого времени они находятся на закрытом объекте. За это время могли дважды видеться с родственниками, но пока отказались в знак солидарности со всеми пленными.

Лидия Паламар, мать заместителя командира "Азова" Святослава Паламара (Друг Калина) рассказывает, почему ее сыну такое решение далось особенно тяжело и какого особенного чуда ожидает семья.

Сын говорит: "Меня с ребятами обменяли, но из плена не выпустили".

– Лидия Васильевна, вы не видели сына уже полтора года, но изредка можете поговорить с ним по телефону, о чем чаще всего говорите?

– На мои вопросы "как ты, сын?" всегда отвечает: "мам, все норм". Так он мне говорил когда был на "Азовстале" – так же отвечает сейчас. Они переживают за своих собратьев и нельзя сказать, что они "нормально". У них очень много ограничений. Они имеют звонок раз в когда-то, чтобы позвонить родителям, и это хорошо, что я могу услышать голос и жена тоже. Не все могут сказать.

Заместитель командира полка «Азов» Святослав Паламарь с мамой Лидией

– Почему тогда приняли решение отказаться от встреч с семьями?

– Такое решение далось непросто. Но они думают, возможно, это даст толчок для власти. И собратья в плену их лучше поймут.

Я знаю, что решение отказаться от приезда жены и сына было очень тяжело морально. Для Святослава это решение возможно психологически тяжелее всех. Он очень любит свою жену Антонину и любимого сыночка Лукьяна и они ждут еще одного ребенка! И что делается в душе Святослава, даже трудно представить. Знаю, что Антонина понимает и поддерживает его во всем. Этот поступок командиров – возможность напомнить об их собратьях, которые уже год в плену. Это поступок, чтобы показать своим собратьям, что командиры тоже считают себя пленниками. Они очень уважают своих собратьев и солидарны с ними. Святослав не понимает, почему Виктор Медведчук продолжает вести антигосударственную политику, свободно передвигается, а моего сына и других ограничили в элементарных вещах, и вместо того чтобы продолжать борьбу и делать все возможное для победы, они сидят в Турции. Их вытащили, но не вернули.

Фото из детства. Маленький Святослав Пономарь с мамой.

– Есть ли понимание, насколько возможно вернуть ребят сейчас?

Святослав уверен, что возможность вернуть его и других ребят на самом деле – без угрозы срыва обменного процесса. Было много обменов, в которых не было ни одного азовца. Святослав надеется, что власти сделают все возможное для освобождения пленных и верят, что президент примет решение о возвращении их в Украину.

– Конечно, ждете сына, но теперь еще ждете внука или внучку…

– Антонина (жена Святослава – авт.) сказала, что это будет сюрприз. Я бы очень хотела внучку, потому что у меня 2 сына и 4 внука – все ребята. Очень хотелось бы иметь кого-нибудь нежного. Я очень рада за Антонину. Она большая поддержка для Святослава. Она готова ждать и не сдаваться. Это мне очень ценно, что у него такая жена. Антонина с малышом приезжали в Турцию дважды – сначала в октябре, а затем на Новый год.

Святослав Паламарь в мариупольском парке «Радуга» с мамой и сыном

– Уже придумали, как встретите сына дома?

– Прежде всего, чтобы я хотела сделать – обнять его. Почувствовать всю эту энергию. Мне очень этого не хватает.

Мы с 2014 года общались очень мало – приехала в Мариуполь, немного побыла и уехала. Он – младший сын. Хотя он строгий военный, но он мой помощник. Он всегда поможет на кухне, всегда интересуется здоровьем, всегда спрашивает, каждый раз приносит цветы, такой джентльмен. Позитивчик мой, перезвонит и у меня на душе полегче. Хотя в тяжелых условиях, но заботится о нас с папой.

– Когда в последний раз виделись лично?

– Он попросил перед полномасштабной войной, чтобы я приехала на Рождество. Почему он так желал? И в феврале – война. Я видела, как в цветущий город пришла война. Я впервые его увидела сына в эфире 6 марта 2022 года. Потом уже по телефону он сказал мне «мама, война идет, не переживайте». У меня поначалу создалось впечатление, что он прощается. Но он так спокойно сказал, что я сразу успокоилась.

Святослав Паламарь с сыном Лукьяном.

– Вам стало легче, когда узнали, что сын в Турции?

– 21 сентября мне позвонили знакомые и спросили: «Лидия Васильевна, вы смотрите телевизор? Вы знаете, что 215 азовцев освободили? Может, там есть командиры? Мы еще не видели и не знали. Я включаю телевизор и показывают их. Это не передать. Мы обнялись с мужем и плакали.

Внук увидел папу по телевизору и Лукьян говорит, почему папа такой седой? А мама ему объясняет – это так свет падает. Лукьяну в июле будет 7 лет. На него все всегда говорили Калиночка. Он понимает, что папа военный, он знает, что папа в плену, но все время спрашивает, когда папа приедет?

Святослав Паламарь с мамой и сыном в городском саду Мариуполя.

– Как сейчас держитесь вы и ваш сын?

– Мы ждем. Мы верили, что ребята живы. Мы знали, что они выдержат. И я всем говорю, должны верить, ваши дети вернутся. Я спрашиваю, сын, чем ты занимаешься? Он говорит: "Мама, я читаю, надо чем-то заниматься. У нас мало информации, скажи, как власть? Интересуется ли она мариупольцами? Помогает ли детям-беженцам?".

И тогда он надиктовал мне стихотворение, которое он сочинил, я выложила его в фейсбуке – в нем очень много грусти.

"Синиця калину клює

В півмісячнім сяйві

Зеленого гаю.

Ні слова, ні звуку

В далекому сні,

Заснув я, та

наче дрімаю.

Забув навіть ім'я своє,

І кожної миті чекаю

З родинами тих,

В кого віра живе.

Сумую, молюсь,

не втрачаю.

Надію у те, що слова –

Це не вітер,

Не сніг, що

Весною розтає,

Й повернуть до рідних

сталевих борців.

На зламі віків,

У печалі війни

Їх зараз із нами немає.

Питання одне:

Хто їм слово давав?

Чому їх ніхто не міняє?

Ні слова, ні звуку

Питання одне..."

Напомним, акцию в поддержку попавших в плен к оккупантам украинских бойцов устроили в Кропивницком. Горожане вышли на символическую походку, чтобы напомнить, что в плену врага до сих пор находятся тысячи защитников Мариуполя — азовцы и морские пехотинцы.