Годовалый сын и муж более суток под завалами: в Днепре спасают женщину, пострадавшую от ракетного удара

Пострадавшая находилась под завалами около 20 часов, а ее маленького сына и мужа до сих пор ищут спасатели.

В Днепре 15 января из-под завалов многоэтажки, куда попала российская ракета, достали 27-летнюю женщину. Выяснилось, что это Екатерина Зеленская. Она не могла звать на помощь, потому что глухая.

Об этом сообщила сестра пострадавшей Алина у себя в Instagram.

Женщина находилась дома с мужем и годовалым сыном, когда раздался взрыв. По состоянию на вечер 16 января спасатели еще не нашли их под завалами.

"Это Катя — моя сестра! Ее нашли только сегодня утром и слава Богу живой. Она с семьей жила в том проклятом доме на Победе! Она не могла звать на помощь, потому что с детства глухая! Ищут еще ее годовалого ребенка и мужа! Дай Бог найдут живыми и невредимыми. Молимся”, – написала сестра Екатерины.

Пострадавшую госпитализировали в больницу с сильным переохлаждением. Температура тела женщины составила 31 градус. Она находится в реанимации.

Фото: www.facebook.com/Денис Монастырский

Екатерина Зеленская с мужем и сыном/Фото: ekatr1n_ze1enskaya

По состоянию на вечер 15 января известно о 30 погибших в результате российского ракетного удара по Днепру, среди них один ребенок. 75 человек травмированы. Продолжается поисковая операция. Под завалами могут находиться 33 человека. По предварительной информации, 72 квартиры разрушены. Повреждено более 230-ти.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Зеленский за 15 января: Днепр – неизвестная судьба более 30 человек, продолжается разбор завалов

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