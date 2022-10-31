"Годовой бюджет регионов РФ": стало известно, сколько Кремль потратил на утренний обстрел Украины

Россия потратила на утреннюю ракетную атаку мирных городов Украины до $400-600 млн.

Об этом сообщают в Сети.

Отмечается, что россияне выпустили по территории Украины около 50 ракет Х-101/Х-555, стоимость которых составляет в общей сложности 400-600 миллионов долларов.

В результате обстрела поражен ряд энергетических объектов Украины. Большинство ракет, а это 44 ракеты, удалось сбить силам ПВО.

Комментируя ракетную атаку, руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак отметил, что украинская ПВО работает эффективно, но Украине нужно больше современных систем. Поэтому он призвал партнеров предоставить Украине необходимое вооружение для защиты от оккупантов и 100% сбивания российских ракет.

"Россияне тратят годовые бюджеты некоторых регионов на день ради обстрелов гражданской инфраструктуры Украины. Наша ПВО работает эффективно, но для 100% сбивания российских воздушных целей нам нужно больше современных систем, больше батарей, больше авиации, чтобы увеличить плотность. Нет времени на промедление. нас великая страна", — написал Ермак в Телеграмм.

Напомним, спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат отметил, что ПВО утром 31 октября сбила 44 из более полусотни ракет РФ, что является беспрецедентно высоким результатом.

Как стало известно, Украина теряет от масштабных воздушных тревог в течение рабочего дня не менее 7,5 млрд грн.

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