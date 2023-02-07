Категория
Война
LiveВсе публикацииЛучшее с YoutubeЭксклюзив ТСНУкраинаПолитикаВойнаГламурПроспортЛедиЗдоровьеАстрологияВидеоРецептыСпецпроектыЭкономикаФотоКиевЛьвовКурьезыПопулярные тегиКоронавирусВыпуски ТСНМирТуризмАвтоНаука и ITПомощьИнтервьюИнфографикаПодкастыКиберспортРедакция
Язык сайта
Українська версія
Язык сайта
In English

"Годовой запас целой страны": украинские артиллеристы ежедневно выпускают по врагу безумное количество снарядов

Автор
Богдан СкавронБогдан Скаврон
Дата публикации
Просмотры
657
Время на прочтение
1 мин
Поделиться:
WhatsApp
Viber
"Годовой запас целой страны": украинские артиллеристы ежедневно выпускают по врагу безумное количество снарядов

Фото: Генеральный штаб ВСУ / Facebook

Украина использует около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов в сутки.

Гендиректор норвежской компании-производителя оружия Nammo Мортен Брандцег подсчитал, что для противостояния российской агрессии украинские войска ежедневно используют около 5-6 тысяч артиллерийских снарядов. Это cравнимо с годовым заказом небольшой страны Европы в мирное время.

Об этом сообщает Financial Times.

По словам Мортена Брандцега, нынешний масштаб инвестиций для удовлетворения спроса создает "огромную нагрузку на финансы в целом здоровой оборонной компании". Спрос на некоторые компоненты настолько высок, что время поставок увеличилось с месяцев до лет.

В издании отметили, что резкий переход экономики на военные рельсы создает кризис цепей поставок в Европе.

Предприятия, занимающие выпуском оружия, пытаются нарастить производство как для пополнения национальных запасов европейских стран, так и для поставки военной помощи Украине.

Напомним, в Украину может попасть значительное количество основных боевых танков: федеральное правительство Германии дало зеленый свет на экспорт 187 танков Leopard 1 производителям бронетехники.

Читайте также:

Похожие темы:

Статья из подборки новостей:
Война России против Украины
Дата публикации
Просмотры
657
Поделиться:
WhatsApp
Viber
Следующая публикация