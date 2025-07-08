Годовщина атаки на "Охматдет": ГУР слило данные о десятках производителей Х-101, которые не под санкциями

Последствия ракетной атаки на «Охматдет» в 2024 году / © СБУ

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В первую годовщину российской атаки по «Охматдету» украинская военная разведка опубликовала данные более 70 предприятий — разработчиков и производителей ракеты Х-101, на которые до сих пор не наложены западные санкции. Именно такой ракетой враг ударил по детской больнице.

Об этом сообщило Главное управление разведки Минобороны Украины.

Год назад Россия целенаправленно ударила крылатой ракетой Х-101 по одному из корпусов «Охматдета». В результате атаки погибли два человека, еще более 50 — пострадали, в том числе дети.

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В первую годовщину удара по больнице ГУР на портале War&Sanctions опубликовало данные более 70 предприятий — разработчиков и производителей ракеты Х-101 и ее составляющих: от турбореактивного двигателя и системы наведения до электроники, подшипников и поковок.

На десятки из этих предприятий до сих пор не наложены ограничения со стороны ни одной из стран санкционной коалиции. Эти компании сохраняют доступ к оборудованию, компонентной базе и технологиям, критически необходимым для производства ракет.

Составляющие российской ракеты Х-101 / © ГУР Минобороны

Напомним, российские войска нанесли ракетный удар по «Охматдету» в Киеве 8 июля 2024 года: произошел прямой «прилет» по одному из корпусов. В результате удара погибли двое взрослых, еще 32 человека, в том числе дети, пострадали. Во время атаки на больницу в ней находились 627 детей. После этого почти 100 пациентов госпитализировали в другие медицинские учреждения.

На сегодня один из корпусов «Охматдета» остается разрушенным, другой — частично функционирует, еще один — в полуразрушенном состоянии и требует ремонта.

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На YouTube-канале ТСН можно посмотреть по этой ссылке видео: ПРЯМОЙ УДАР РАКЕТЫ ПО САМОЙ БОЛЬШОЙ ДЕТСКОЙ БОЛЬНИЦЕ! ХРОНОЛОГИЯ ДНЯ РАЗРУШЕНИЯ ОХМАТДЕТА