Годовщина деоккупации Киевщины: Залужный показал мощное видео освобождения региона

Ровно год назад вся область была освобождена от врага.

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный вспомнил годовщину освобождения Киевской области от российских оккупантов.

Залужный опубликовал в своем Facebook видео.

"Годовщина освобождения Киевской области от российских оккупантов. Продолжаем борьбу за независимость нашей Родины. Слава всем, кто защищает Украину", — говорится в сообщении главнокомандующего.

В ролике показаны кадры "русского мира" в Киевской области. На кадрах видны руны в Мощуне, Ирпене, Бородянке, Дымере и т.п., а также освобождение от врага. Видео заканчивается мгновениями встречи воинов с украинцами, жившими под российским огнем и оккупацией РФ.

К слову, 2 апреля 2022 года украинские воины освободили Киевщину от оккупантов.

Напомним, 31 марта год назад Вооруженные силы Украины освободили город Буча в Киевской области от российских оккупантов. В годовщину деоккупации жители города почтили память погибших. Несколько человек, несмотря на дождь, собрались на улице Вокзальной — символе стойкости и несокрушимости.

Читайте также:

Вспомнить все: Буча в годовщину освобождения дрогнула от воспоминаний оккупации