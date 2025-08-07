Сырский о целесообразности Курской операции

В годовщину Курской операции все чаще в Сети можно услышать мнения, что лучше было бы подразделениями, которые отправили на Курщину, усилить войска на Донетчине.

Что думает на этот счет главнокомандующий ВСУ Александр Сырский — он рассказал в эксклюзивном интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Сырский уверен, что каждая бригада, которая была бы отправлена на Покровское направление или на Торецкое направление, не смогла бы улучшить ситуацию и «фактически стерлась бы».

«Противник фактически прекратил наступательные действия по большинству направлений, кроме Покровского. И тогда все наши военнослужащие как раз говорили, что имели возможность просто отдохнуть. То есть активные действия закончились на десяти направлениях тогда, потому что враг постепенно с тех направлений отправил на Курское направление», — объяснил главком ВСУ.

Сырский уверен, что Курская операция «фактически спасла и Покровск, и Торецк, и Часов Яр, и Купянск, Лиман, все другие направления».

