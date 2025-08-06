Годовщина Курской операции: стоило ли ее проводить — газета Neue Zürcher Zeitung

Годовщина Курской операции / © ТСН.ua

Реклама

Год назад, 6 августа 2024, украинские военные начали операцию в Курской области, взяв под контроль город Суджу и окрестные села. Однако в марте 2025 года российские войска оттеснили Силы обороны с большинства территорий Курщины, в том числе и из Суджи.

Тем не менее, сегодня главком Сырский заверил, что украинские военные продолжают удерживать позиции на территории Глушковского района Курской области РФ.

Что изменила Курская операция ВСУ и стоило ли ее проводить, пишет швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung.

Реклама

В издании отмечают, что август в России известен как несчастливый месяц — время, когда летнее затишье регулярно прерывается драматическими событиями. Так произошло и в ночь на 6 августа 2024-го, когда украинские войска неожиданно пересекли границу с российской Курской областью.

Несмотря на предыдущие предупреждения, российские военные были полностью захвачены врасплох. Украинцы быстро продвинулись на 30 километров и захватили районный центр Суджа и десятки сел. К сентябрю завоеванная территория выросла примерно до 1000 квадратных километров. Впервые со времен Второй мировой войны иностранная армия стояла на российской земле.

Швейцарские журналисты отмечают, что с точки зрения международного права Украина ничего не нарушила, потому что, как жертва незаконной агрессии, имела право расширить войну на территорию противника.

Какие цели были у Курской операции

В издании отмечают, что украинское руководство преследовало несколько целей.

Реклама

Важнейшей было связать войска РФ и вынудить Москву вывести подразделения с Покровского направления.

«По этим меркам операция была разочарованием. Кремлю пришлось срочно передислоцировать войска и развернуть некоторые из своих лучших бригад, включая воздушно-десантные войска и морскую пехоту на Курский фронт. Однако эти бригады почти исключительно были с менее важных участков фронта. В районе Покровска ситуация для украинцев оставалась нестабильной. Осенью они потерпели там серьезные неудачи», — пишет Neue Zürcher Zeitung.

Издание напоминает, что главком ВСУ генерал Александр Сырский назвал еще одну цель — атака подняла моральный дух как войск, так и населения.

«Действительно, первые сообщения об успехе с Курской битвой были встречены с радостью в стране. Украина доказала, что она все еще способна к контрнаступлению. Всего через несколько недель она завоевала больше территории, чем россияне за предыдущие семь месяцев. Но этот эффект исчез, как только украинское продвижение остановилось и в конце концов завершилось дорогостоящей окопной войной», — рассуждают журналисты.

Реклама

Президент Владимир Зеленский заявлял, что военные действия Украины в Курской области предотвратили масштабное нападение России на соседнюю Сумскую область. Однако в издании отмечают, что после отступления украинцев из Курской области Москва в апреле начала наступление на Сумскую область. Российские войска заняли полосу вдоль границы и теперь расположены со своей артиллерией в опасной близости от города Сумы.

Наступление РФ на Сумщине на карте / © Deepstatemap

Надежды получить территорию Курщины как разменную монету для будущих переговоров тоже не оправдались. Москва отказалась вести переговоры относительно находящихся там территорий, не говоря уже об обмене их на оккупированные районы на востоке Украины. С почти полным отступлением украинцев с Курщины этот вопрос утратил любое значение, отмечают в издании.

Болезненные потери техники

Neue Zürcher Zeitung приводит слова члена аналитической группы Oryx, регулярно анализирующей источники изображений с Курского фронта под никнеймом в социальных сетях Naalsio. По его данным, Силы обороны на Курщине потеряли 1081 военную машину и другое тяжелое вооружение за одиннадцать месяцев, тогда как россияне потеряли 824.

Таким образом, это соотношение явно не в пользу Украины, в отличие, например, от фронтов на Донбассе, где Россия демонстративно теряет гораздо больше материальных средств.

Реклама

Это становится еще более болезненным, если учесть, что Украина обладает меньшими запасами военной техники, чем Россия, и, учитывая отсутствие американской военной помощи, испытывает трудности со снабжением. К примеру, согласно анализу Naalsio, Украина потеряла 98 основных боевых танков. На данный момент их почти невозможно заменить. Россия, с другой стороны, потерявшая 86 основных боевых танков, может компенсировать свои потери, ремонтируя подержанные машины и производя новые.

Неожиданная помощь для РФ из Северной Кореи

Курская операция также имела два непредсказуемых негативных последствия. Войска, развернутые Россией на этом фронте, теперь представляют дополнительную угрозу для севера. Кроме того, бои на российской территории дали Кремлю повод впервые ввести северокорейских солдат на европейский театр военных действий. Хотя, по сообщениям, более 10 000 северокорейцев до сих пор были развернуты только на Курском фронте, а не на украинской земле, вступление Пхеньяна в войну представляет собой дальнейшую эскалацию, пишут журналисты.

Катастрофы не произошло

Тем не менее, несмотря на некоторые минусы, Курская операция не закончилась катастрофой. Заявление президента США Трампа в марте о том, что Россия окружила тысячи украинских солдат, оказалось пропагандистской ложью Кремля.

Однако наступление ВСУ на Курскую область, похоже, существенно не изменило ход войны, считает Neue Zürcher Zeitung.

Реклама

Напомним, Александр Сырский заявил, что в результате Курской операции Россия потеряла по меньшей мере 80 тысяч военных — убитыми и ранеными.