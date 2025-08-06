Годовщина Курской операции: Сырский рассказал, что сейчас происходит на этом участке фронта

Курская операция

Реклама

Командующий ВСУ Александр Сырский упомянул о начале Курской наступательной операции , которая стартовала 6 августа 2024 года. Это была первая масштабная операция сил обороны Украины на территории РФ.

О достижении операции Сырский рассказал в Telegram.

"Мы не ожидали удара - мы сами его нанесли", - заявил генерал. По его словам, в ответ на подготовку наступления со стороны России на севере Слобожанщины украинские войска совершили решительный маневр, прорвали оборону противника и зашли глубоко в тыл.

Реклама

На пике операции ВСУ контролировали до 1300 км Курской области. Это позволило сорвать логистику врага, ослабить давление на других участках фронта и сформировать буферную зону , которая до сих пор прикрывает Харьков и Сумы.

В течение года украинские силы в секторе Курск ликвидировали более 77 тысяч российских военных , в том числе около 4 тысяч — граждане КНДР . Также были уничтожены или повреждены более 7200 единиц техники , включая танки, бронемашины, артиллерию, авиацию и системы ПВО.

Операция принесла и гуманитарный результат : 1018 пленных россиян пополнили обменный фонд, что позволило вернуть домой сотни украинских военнопленных, в том числе с 2022 года.

По словам Сырского, противник смог восстановить часть позиций только после опрокидывания северокорейских сил, значительного наращивания резервов и массированного применения управляемых авиабомб.

Реклама

Ситуация по состоянию на сейчас

По состоянию на 6 августа 2025 года украинские войска продолжают удерживать позиции в Глушковском районе Курской области , сковывая часть вражеской группировки и не позволяя РФ опрокидывать силы на другие участки фронта.

"Как и год назад мы действуем. Бьем врага, держим рубежи", - подытожил командующий. Он поблагодарил всех, кто участвовал в операции, и почтил память погибших собратьев.