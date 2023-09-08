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Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал уникальные кадры деоккупации города (видео)

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
Дата публикации
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Время на прочтение
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Годовщина освобождения Балаклеи: Залужный показал уникальные кадры деоккупации города (видео)

Годовщина освобождения Балаклеи/Twitter

Контрнаступление на Балаклею было началом освобождения Харьковской области от российского нашествия.

Год назад – 8 сентября 2022 года – украинские военные освободили от оккупантов непокоренный город Балаклея Харьковской области.

В честь годовщины Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный опубликовал в Telegram видео, а также рассказал, как проходила деоккупация города.

Он отметил, что Балаклея была уволена во время первого этапа Слобожанской наступательной операции. Ее деоккупация создала благоприятные условия развития наступления на Купянск.

Центр освобожденной Балаклеи. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS / ©
Центр освобожденной Балаклеи. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS
Уволена Балаклея. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS / ©
Уволена Балаклея. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS

"Следующие действия строились на взаимодействии танковых, механизированных и легких моторизованных подразделений при поддержке дальнобойной артиллерии и реактивных систем залпового огня", — написал главнокомандующий.

Годовщина освобождения Балаклеи от российских оккупантов

Годовщина освобождения Балаклеи от российских оккупантов

Он добавил, что уже после прорыва вражеской обороны ВСУ задействовали мобильные рейдовые группы, развившие успех в Балаклее.

Уволена Балаклея. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS / ©
Уволена Балаклея. Telegram/ЦАПЛИЕНКО_UKRAINE FIGHTS
Уничтожена база россиян в Балаклее/Twitter / ©
Уничтожена база россиян в Балаклее/Twitter

Напомним, почти год назад спецназовцы Главного управления разведки Kraken, принимавшие участие в деоккупации Балаклеи Харьковской области, опубликовали на официальной странице подразделения в Telegram-канале видео по спецоперации.

Фото: сундуков с видео / ©
Фото: сундуков с видео

Это уникальные кадры освобождения от русских войск Балаклеи. Можно увидеть какие специальные операции проводили украинские военные: как точно попадали в военные базы и склады боеприпасов оккупантов. А также, как российские войска испугались и убегали от ВСУ. В конце видео показаны счастливые жители города, дождавшиеся украинских защитников и встречавшие их со слезами на глазах.

Освобождена Балаклея/Twitter / ©
Освобождена Балаклея/Twitter

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Балаклея наша! Счастливые украинцы приветствуют наши ВСУ!

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Дата публикации
Просмотры
903
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