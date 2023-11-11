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Годовщина освобождения Херсона – на площади установили флаги подразделений, которые деоккупировали город

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
175
Время на прочтение
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Годовщина освобождения Херсона – на площади установили флаги подразделений, которые деоккупировали город

В Херсоне на площади Свободы разместили 24 флага подразделений Сил обороны, освободивших город/Фото: скриншот

Херсон и правобережье области ВСУ освободили 11 ноября 2022 года.

В Херсоне на центральной площади Свободы 11 ноября – к годовщине деоккупации – разместили 24 флага подразделений Сил обороны, освободивших город и правобережную часть Херсонщины ровно год назад.

Об этом пишет "Суспільне Херсон".

На административном здании Херсона разместили большой флаг Украины.

Напомним, ВСУ 11 ноября 2022 года освободили Херсон после восьми месяцев оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как это было и показал фото.

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Годовщина освобождения Херсона – на центральной площади установили 24 флага подразделений, освобождавших регион

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Дата публикации
Просмотры
175
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