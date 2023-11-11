Годовщина освобождения Херсона – на площади установили флаги подразделений, которые деоккупировали город

Херсон и правобережье области ВСУ освободили 11 ноября 2022 года.

В Херсоне на центральной площади Свободы 11 ноября – к годовщине деоккупации – разместили 24 флага подразделений Сил обороны, освободивших город и правобережную часть Херсонщины ровно год назад.

Об этом пишет "Суспільне Херсон".

На административном здании Херсона разместили большой флаг Украины.

Напомним, ВСУ 11 ноября 2022 года освободили Херсон после восьми месяцев оккупации. Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как это было и показал фото.

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