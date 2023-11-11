Годовщина освобождения Херсона: Зеленский напомнил, как это было и показал фото

Силы обороны ровно год назад освободили Херсон после восьмимесячной оккупации, а южное контрнаступление-2022 стало одной из самых ярких страниц в отражении российской агрессии.

Президент Украины Владимир Зеленский напомнил, как это было, а также поздравил херсонцев.

"Год назад украинский флаг вернулся в Херсон. Мы все хорошо помним этот день, эти эмоции. Как люди встречали наших военных, как радовались взрослые и дети. Большая благодарность каждому из воинов, благодаря которым это стало возможным. Помним обо всех, кто отдал свою жизнь ради будущего нашего государства. Херсон и херсонцы, спасибо за вашу стойкость и веру в Украину! Слава нашим героям! Слава нашему крепкому народу!" – написал президент.

Люди отстаивали город / Фото: t.me/V_Zelenskiy_official

Напомним:

24 февраля 2022 года российские оккупационные войска вошли в Херсонскую область. А через неделю, 1 марта, на бронетехнике прорвались в Херсон.

1 марта в Бузковом парке на улице Нефтяников более 43 бойцов теробороны Херсона встретили российские военные. Началось сражение, но силы были слишком неравными. Теробороновцы имели автоматы и коктейли Молотова, а оккупанты были на бронетехнике. Коктейли Молотова так и не использовали, потому что вражеская техника стояла в 150-200 метрах – никто бы просто не бросил. Тогда погибло около 30 украинских бойцов.

ВСУ в Херсоне

Город находился в российской оккупации почти восемь месяцев – до 11 ноября 2022 года.

С момента освобождения россияне ежедневно обстреливают Херсонщину.

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